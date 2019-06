PSG, addio di Meunier ormai certo. Idea Ricardo Pereira per sostituirlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La probabilissima cessione di Thomas Meunier in Inghilterra (Manchester United o Arsenal) apre una voragine sulla corsia destra difensiva del Paris Saint-Germain. Il club francese, per sostituire il terzino belga, starebbe pensando a Ricardo Pereira, nazionale portoghese di 25 anni in forza al Leicester. Lo riporta Yahoo France.