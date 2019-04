© foto di Insidefoto/Image Sport

Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, si è sfogata duramente contro Al-Khelaifi e il Paris Saint-Germain in un'intervista concessa ad AFP. "Se Adrien fosse stato multato per qualcosa di giusto sarebbe differente, i compagni invece sanno che è stato maltrattato e oggi lui soffre senza dire niente. Al-Khelaifi gli ha tolto serenità, il PSG non può chiudere un occhio quando uno dei suoi buoni giocatori viene trattato male dinanzi a tutti". Il giovane centrocampista, da tempo fuori dai piani di Tuchel e della società a causa del suo mancato rinnovo, lascerà Parigi il prossimo 1° luglio, alla scadenza del suo attuale contratto.