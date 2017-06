PSG, ag. Verratti risponde a Dugarry: "In Italia ricordato non per il calcio"

© foto di Monia Bracciali

L'agente Donato Di Campli risponde a Christophe Dugarry. Il procuratore di Marco Verratti, attraverso Twitter, ha scritto un messaggio per commentare le parole rilasciate dall'ex attaccante del Milan a RMC Sport. "Caro Dugarry, in Italia sei ricordato per le sfilate di moda ed i party a base di pepsi e non per aver giocato a calcio. Da che pulpito...", il testo del tweet pubblicato da Di Campli. Dugarry, nelle scorse ore, aveva così parlato del centrocampista in forza al Paris Saint-Germain: "Penso che Verratti non sia un campione ma solo un buon giocatore, è stato bravo a pigolare per i rinnovi di contratto ma poteva aspettare ancora prima di decidere di lasciare Parigi per andare al Barça".