PSG, Al-Khelaifi conferma Antero Henrique. Può restare anche Tuchel

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il quotidiano francese Le Parisien fa il punto sul futuro del PSG e spiega come il presidente Nasser Al-Khelaifi abbia deciso di puntare ancora sul direttore sportivo Antero Henrique. L'uomo mercato portoghese sembrava in bilico dopo la fallimentare campagna europea dei campioni di Francia, ma nonostante le voci il numero uno parigino lo ha confermato anche per la prossima stagione. Con la sua permanenza dovrebbe così restare anche il tecnico Thomas Tuchel.