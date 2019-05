PSG, Al-Khelaifi: "Felici del rinnovo di Tuchel. Ha portato energia positiva"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, presente in sala stampa per l'annuncio del rinnovo di Thomas Tuchel, ha parlato così del tecnico tedesco: "Tutta la famiglia del PSG è felice di festeggiare il rinnovo di Tuchel. In questo anno Thomas ha portato quotidianamente la sua energia positiva, non solo ai giocatori ma a tutto il club. I nostri tifosi lo hanno apprezzato immediatamente, è un grande appassionato di calcio e un tecnico esigente e attento ai dettagli. Siamo lieti di poter andare avanti con lui".