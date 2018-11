PSG, Al Khelaifi furioso: "Persi 2 punti per l'arbitro. Serve subito il VAR"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi non ha preso bene la direzione di gara della sfida contro il Napoli e ai media francesi a espresso tutta la propria rabbia: “Siamo venuti qui per vincere questa partita, ma sfortunatamente abbiamo pareggiato e non è male. Siamo ancora qui e giocheremo le prossime due gare per vincere, fare sei punti e qualificarci. - continua Al Khelaifi come riporta Tuttonapoli.net - Ho visto le immagini dopo la partita e posso dire che c'era un rigore su Bernat e Callejon era in fuorigioco in occasione del loro rigore. Abbiamo davvero bisogno del VAR in Champions League il prima possibile, magari già da gennaio. Noi abbiamo perso due punti per due errori arbitrali”.