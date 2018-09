© foto di TUTTOmercatoWEB.com

In occasione della presentazione delle nuove maglie del PSG griffate Jordan, il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi ha parlato ai microfoni di Marca: "L'idea è nata perché vogliamo essere creativi e innovatori, proprio come era Michael Jordan. Mi auguro che avere questo logo sulla maglia possa darci una motivazione extra. Quest'anno la nostra filosofia sarà guardare partita dopo partita. Mbappé? Per me è già uno dei migliori al mondo. Anzi lui e Neymar sono i due migliori al mondo. Abbiamo una squadra incredibile fatta di giocatori che vogliono sempre vincere. I rumors su Neymar al Real Madrid? Sono frustranti. Non è giusto che altri club o altre persone parlino con i nostri giocatori. Non ci piace questo modo di fare e lo abbiamo fatto presente al Real Madrid. E' importante che non si facciano le cose alle spalle. Le voci sui problemi legati al Financial Fair Play? Sono voci che vengono soprattutto dalla Spagna e tutti sappiamo da dove. Noi però siamo tranquilli, stiamo rispettando la legge. Purtroppo alcuni club parlano alle spalle e questo non mi piace per niente. L'addio di CR7 al Real? Questo è il calcio. Serve avere una mentalità aperta e lasciare da una parte quelli con idee obsolete. Buffon? Porta tanto dentro e fuori dal campo. E' una leggenda e la sua esperienza, come quella di Dani Alves, è necessaria. E' un orgoglio che difenda i nostri colori".