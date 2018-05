PSG, Al Khelaifi: "Neymar resta al 2000%, basta con queste voci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo i festeggiamenti per il titolo, Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Paris Saint-Germain, ha assicurato che Neymar resterà al club francese: "Sono sicuro al 2000% per cento che Neymar rimarrà. Ne parlano da ottobre, non rispondo alle voci perché non ho tempo, sono certo che continuerà a essere giocatori di Paris Saint-Germain ".