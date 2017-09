PSG, Al-Khelaifi: "Operazione Mbappé trasparente, UEFA controlli pure"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato in sala stampa dopo le polemiche sul trasferimento di Mbappé dal Monaco: "Siamo stati estremamente trasparenti in tutto, non abbiamo niente da nascondere. Se altri club sono arrabbiati o gelosi non è un mio problema. Se la UEFA vuol venire nei nostri uffici può farlo, non abbiamo niente da nascondere".