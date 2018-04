PSG, Al-Khelaifi sul nuovo allenatore: "Tuchel non ha ancora firmato"

"Thomas Tuchel non ha ancora firmato col PSG". A confermarlo sarebbe stato il presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi, dopo la vittoria matematica del campionato: "Il nostro nuovo allenatore sarà annunciato dopo la firma. Per adesso non c'è niente. Oggi abbiamo già un tecnico, che ha vinto 7-1 col Monaco ed è campione di Francia". Lo riporta L'Equipe.