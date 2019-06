PSG allontana il Barça: Neymar protagonista di una campagna pubblicitaria

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Negli ultimi giorni si sta parlando molto della possibilità di un ritorno di Neymar al Barcellona. Il giocatore infatti sarebbe pronto a lasciare il PSG dopo una stagione tormentata ma il club francese non sarebbe affatto d'accordo e avrebbe lanciato un segnale importante pubblicando sui social la nuova campagna pubblicitaria 'Air Jordan', in collaborazione con la Nike, con Neymar grande protagonista. Il brasiliano non è vendita per il club parigino.