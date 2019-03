© foto di Insidefoto/Image Sport

La sconfitta del PSG e la conseguente eliminazione dalla Champions per mano del Manchester United non sembra aver creato particolari problemi al centrocampista Adrien Rabiot. Il classe '95, ai margini della rosa dallo scorso dicembre per le note questioni legate al mancato rinnovo di contratto, è infatti stato pizzicato in una nota discoteca della capitale parigina nelle ore seguenti al ko della squadra contro i Red Devils. Sui social si sono rapidamente diffusi i video del giocatore, immagini che hanno scatenato la rabbia incontenibile dei tifosi del PSG.