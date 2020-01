© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si allunga la lista delle società interessate a Edinson Cavani, attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il PSG e da tempo nel mirino dell'Atletico Madrid. Stando a quanto riportato da L'Equipe il giocatore ex Napoli sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Manchester United, club che stanno valutando il suo arrivo sia in vista dell'estate come parametro zero sia come innesto a gennaio.