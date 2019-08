© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Chelsea non sta trovando spazio con Frank Lampard Tiemoué Bakayoko, malgrado una buona stagione passata in prestito al Milan, che sembrava averlo rilanciato. Così non è detto che in questi ultimi giorni di mercato non possa partire, a maggior ragione perché le pretendenti non mancano. Secondo il Sunday Express, il PSG starebbe pensando di avanzare un'offerta al club londinese per riportare il centrocampista in Francia.