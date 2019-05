© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antero Henrique, direttore sportivo del PSG, spinge Thiago Motta verso l'uscita dal club. Lo scrive Le Parisien: i due non si amano certo anzi. Si detestano. Sabato scorso l'uomo mercato del club lo ha convocato per comunicargli di un addio possibile, anche se ufficialmente lo avrebbe fatto per chiedergli conto di un'intervista diffusa da RMC Sport in Francia non autorizzata dal club. Motta non ha intenzione di rispondere alla società, però, secondo quanto scrive il giornale. Ma il futuro nelle giovanili del PSG sembra agli sgoccioli.