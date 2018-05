PSG, arriva il Triplé. Favola Les Herbies senza lieto fine, coppa ai parigini

© foto di J.M.Colomo

Si sono infranti contro il gigante PSG i sogni del Les Herbies, formazione di terza serie arrivata fino alla finale di Coppa di Francia. ragazzi di Stephane Masala hanno effettuato un percorso eccellente eliminando, fra le altre squadre, Auxerre e Lens che militano il Ligue 2, ma contro la formazione di Emery, nulla hanno potuto: un gol per tempo, firmati da Lo Celso e dal solito Cavani, hanno consegnato al PSG il Triplé. Parigini dominatori in Francia, avendo già messo in bacheca Ligue 1 e Coupe de la Ligue.