PSG, assalto a Ben Yedder: primi contatti per il bomber del Siviglia

Il Paris Saint-Germain vuole riportare in Ligue 1 Wissam Ben Yedder. Come riporta Soccerlink.fr, infatti, i transalpini avrebbero già portato avanti diversi contatti per arrivare al bomber del Siviglia. L'ex Tolosa, soltanto nell'ultima stagione, ha realizzato ben 30 centri in 54 partite.