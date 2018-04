PSG, Ben Arfa guarda al futuro: no a Nizza e ai campionati esotici

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il futuro di Hatem Ben Arfa non sarà nuovamente al Nizza dove si è rilanciato due stagioni fa segnando 17 reti in 34 partite. Lo rivela France Football spiegando che il giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe escluso anche alcuni campionati esotici come quello cinese e quello turco volendo giocare ancora ad alti livelli. Per il classe '87 si fa quindi sempre più concreta la pista che porta alla Premier League dove il Leicester è molto interessato ad averlo nella prossima stagione.