PSG, Bernat: "Napoli ha grandi giocatori. Saranno due battaglie"

"Stiamo molto bene fisicamente e mentalmente, è un periodo positivo per noi. Per me quella del Psg è una grande opportunità, voglio ripagare la fiducia che mi sta dando il tecnico. Io mi sento bene fisicamente, mi trovo bene nello stile di gioco della squadra, abbiamo sempre il controllo della partita e una vocazione offensiva. Con i nostri attaccanti è tutto più facile, sono giocatori di livello mondiale". Così Juan Bernat, terzino del Psg, in un'intervista al sito ufficiale del club.

"E' la prima volta che affronto il Napoli - dice ancora Bernat - ma conosco bene la squadra e l'allenatore, ha grandi giocatori. Per noi è una gara molto importante, avremo bisogno dei nostri tifosi. Saranno due battaglie all'andata e al ritorno".