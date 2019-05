© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A fine stagione Gianluigi Buffon lascerà il PSG, non gli sarà rinnovato il contratto, e i parigini saranno costretti ad acquistare un nuovo portiere, dal momento che l'altro presente in rosa, Alphonse Areola, non convince appieno Thomas Tuchel e la dirigenza. Stando a quanto riferito dai colleghi francesi di Canal +, Al-Khelaifi starebbe pensando di presentare un'offerta al Manchester United per David de Gea. All'ombra della Tour Eiffel vogliono un portiere di livello mondiale.