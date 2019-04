PSG, Buffon dopo la vittoria della Ligue 1: "Chi non soffre non cresce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus sabato ha aritmeticamente conquistato lo Scudetto, a Pasqua è stato il turno dell'ex bianconero Gianluigi Buffon. Per il portiere si tratta dell'ottavo campionato di fila, dopo i sette trionfi con la Vecchia Signora. Ora, proprio come la Juve, l'estremo difensore vuole lanciare un nuovo assalto alla Champions League e tramite i suoi canali social ha scritto: "Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono". Riferimento, forse, all'eliminazione del PSG in Champions contro lo United agli ottavi oppure alla stagione che lo ha visto lottare per il posto da titolare con Alphonse Areola. Adesso, però, spazio alla gioia.