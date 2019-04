© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David De Gea è l'obiettivo principale del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Come riporta The Independent, l'eccessiva distanza tra domanda e offerta in sede di rinnovo col Manchester United (contratto in scadenza a giugno 2019, con opzione per un altro anno) starebbe infatti spingendo il portiere spagnolo verso altri lidi. In pole, ecco quindi il PSG, pronto a rinforzarsi con un altro estremo difensore di livello dopo l'arrivo di Buffon la scorsa estate.