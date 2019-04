PSG: Buffon, la Manchester fatale e un rinnovo ancora in standby

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon ha conquistato nel weekend il suo decimo campionato in carriera, il primo in una squadra diversa dalla Juventus. Alla collezione dei trofei, che vede nel palmarès del portiere un Mondiale, un Europeo Under 21, una Coppa UEFA 5 Coppe Italia, 6 Supercoppe italiane e una Supercoppa francese anche la Coppa di Francia, Rennes permettendo, nella finale in programma sabato. Titolo che potrebbe essere l'ultimo: il rinnovo, che sembrava imminente prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha subito una brusca frenata proprio a causa della sua prestazione, che ha inciso bella clamorosa eliminazione del Paris Saint-Germain per mano del Manchester United. Complessivamente Buffon ha raccolto 22 presenze, 5 delle quali in Champions League dove è stato indiscutibilmente il titolare. Diverso il discorso in Ligue 1, dove gli è stato preferito per la maggior parte dei casi Areola. 14 gettoni per il carrarino.