PSG, Buffon: "Mi mancava un'esperienza lontano dall'Italia"

Passato in estate dalla Juventus al Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, ha spiegato, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, il perché di questa scelta: "Mi mancava un’esperienza lontano dall’Italia e sono felice per la decisione presa”. Continua poi rispondendo ad una domanda su quali partite non dimenticherà mai: "Partite che non mi scordo l'esordio Parma-Milan, tante partite con il Parma, la vittoria in Coppa Uefa, in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana. Con la Juventus la semifinale del 2003 contro il Real Madrid." Infine, in chiusura, una domanda sulle tre parate più belle della sua carriera: "Dico quella di Italia-Paraguay, poi Parma-Inter su Recoba e Italia-Germania su Podolski”.