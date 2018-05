PSG, Buffon primo tassello. Ma il vero obiettivo è trattenere i top player

© foto di Insidefoto/Image Sport

All'inizio della prossima settimana il Paris Saint-Germain potrebbe annunciare l'arrivo di Gianluigi Buffon. I negoziati tra le parti, d'altronde, proseguono da giorni e la trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di un biennale da quattro milioni di euro a stagione e ruolo per l'ex Juve da testimonial per Qatar 2022. Ecco quindi il primo tassello del nuovo PSG targato Thomas Tuchel, atteso da una sfida subito molto complicata: blindare i top player per continuare ad alzare l'asticella. Proprio per questo l'allenatore tedesco ha già parlato con Neymar e Mbappé, mettendoli al centro del suo progetto tecnico. Poi, sarà tempo di indicare alla società gli obiettivi di mercato. Con un occhio particolare sempre alla Serie A, dove piacciono non poco l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain e il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. E la solita grande tentazione Paul Pogba, non contento della sua esperienza al Manchester United.