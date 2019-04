© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In panchina nelle ultime quattro partite del Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon tornerà titolare nella sfida contro lo Strasburgo, in programma domani alle 21 per l'ultima gara della 31a giornata di Ligue 1. A confermarlo è stato Thomas Tuchel in conferenza stampa.