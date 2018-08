PSG, Buffon sfida il figlio di Thuram: nacque mentre era a Parma

Oggi il Guingamp ha sfidato il Paris Saint-Germain perdendo 3-1 in rimonta ma per Buffon è stata una gara speciale. L'ex portiere della Juventus, in campo ancora da titolare, ha infatti ha trovato il figlio del suo ex compagno Thuram, Marcus che milita nel Guingamp e che è nato a Parma quando il padre e Buffon erano compagni di squadra. I due a fine partita si sono anche scambiati la maglietta: ecco il video di BT Sports:

1997: Marcus Thuram is born in Parma while his dad Lilian Thuram and Gianluigi Buffon were club team-mates 🇮🇹

2018: Marcus Thuram and Gianluigi Buffon swap shirts after playing against each other in Ligue 1 🇫🇷

Woah 😳 pic.twitter.com/rRm30Cf5UA

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 18 agosto 2018