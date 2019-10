© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Ancora guai per Neymar, e per il PSG. Sì, perché il brasiliano, impegnato quest'oggi nell'amichevole internazionale che vedeva la sua selezione opposta alla Nigeria, si è dovuto fermare dopo poco più di dieci minuti di partita a causa di un infortunio che rischia di tenerlo ancora lontano dai campi da gioco. Un problema muscolare alla coscia sinistra che l'ha visto uscire dal campo in favore di Coutinho. Nel post-partita i medici della selezione verde-oro hanno fatto sapere che "la situazione è preoccupante".