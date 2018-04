PSG, caso Neymar: gioca a poker mentre il PSG vince il titolo

© foto di J.M.Colomo

Ha fatto rumore, in Francia, l'assenza di Neymar per i festeggiamenti dopo la conquista del titolo di Ligue 1 da parte del PSG. Il brasiliano è alle prese col recupero dall'infortunio a casa sua, in Brasile, ma in tanti (sponsor compresi) si aspettavano la sua figura in mezzo ai festeggiamenti. E invece niente. Neymar non si è fatto vedere e anzi, ad agitare ancor più le acque, è arrivata una sua Instagram stories in cui il numero 10 è impegnato a giocare a poker online durante la gara, come dimostra la tv che si vede sullo sfondo. E in Francia, anche per questo motivo, non si placano le voci sul suo possibile futuro lontano dal Parco dei Principi.