PSG, Cavani: "Champions, non basta l'esperienza. Serve coesione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edinson Cavani ha parlato a RMC dell'obiettivo Champions League del Paris Saint-Germain: "Ogni stagione che passa guadagnamo esperienza, ma non è l'esperienza che ti fa vincere le partite. Per me il calcio è come la vita, dobbiamo dare il massimo e stare insieme. Dovremmo essere più uniti, esprimerci di più come gruppo. Dobbiamo essere fratelli, una famiglia".