PSG, Cavani col Napoli ci sarà: a riposo con Lille in via precauzionale

© foto di www.imagephotoagency.it

Edinson Cavani non ha giocato l'ultimo match di campionato contro il Lille, ma ci sarà martedì al San Paolo, quando il PSG farà visita al Napoli per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante uruguayano è stato tenuto precauzionalmente a riposo da Thomas Tuchel, non ha gravi problemi fisici, pertanto la sua presenza tra due giorni non è a rischio.