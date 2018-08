PSG, Cavani e Verratti saltano la sfida contro il Guingamp

© foto di J.M.Colomo

Domani alle 17 il Guingamp sarà di scena in casa del Guingamp per la seconda giornata di Ligue 1. Thomas Tuchel però dovrà fare a meno di Cavani e Verratti che non sono ancora al meglio fisicamente ma potrà contare nuovamente sui campioni del mondo Areola, Kimpembe e Mbpappè che hanno saltato l'esordio contro il Caen.