PSG, Cavani: "Futuro? Ho un contratto fino al 2020 e sono felice qua"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Edinson Cavani, nel corso dell'intervento a RMC, ha parlato anche del suo futuro: "Ho un contratto fino al 2020. La storia d'amore con questo club è cresciuta da un po' di tempo, sono molto contento. Penso ancora alla partita contro il Montpellier, quando ho battuto il record di gol, il pubblico è stato fantastico. Ho sentito che i miei compagni erano felici per me, queste sono cose che resteranno. Rinnovo? Ho 31 anni e voglio giocarne ancora 2-3 a grandi livelli. Perché pensare a a un prolungamento? Non so come sarò nel 2020".