PSG, Cavani soffre Neymar e Mbappé. E il Real osserva interessato

Il quotidiano francese L'Equipe fa il punto sulla situazione di Edinson Cavani al PSG. L'attaccante, si legge, sarebbe sempre più frustrato dalla convivenza con Neymar e Mbappé e avrebbe espresso il proprio malumore soprattutto per il suo obbligo di svolgere anche compiti difensivi per permettere ai due talenti di concentrarsi solo sulla fase offensiva. Dopo l'ultima vittoria sul Lione non ha fatto il giro di campo con i compagni, segno evidente che qualcosa si è rotto. E il Real Madrid, in vista di gennaio, potrebbe tornare a muoversi per il centravanti della Celeste.