PSG, Cavani non si vede altrove: "Voglio continuare a vincere qui"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Paris Saint-Germain Edinson Cavani non vuole cambiare aria a fine stagione. "Ho un contratto col PSG - ha dichiarato a Canal Plus -, mi trovo davvero bene a Parigi. Il futuro però a volte non dipende da noi calciatori, ma dal club. Io, da parte mia, spero di continuare a vincere con questa maglia".