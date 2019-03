PSG, Cavani salta anche il Marsiglia. Fuori anche Draxler e Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani sera il Paris Saint-Germain sfiderà il Marsiglia in campionato e Thomas Tuchel dovrà fare ancora a meno di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano sembra ormai rientrato dall'infortunio ma ieri non si è allenato con il gruppo quindi non sarà nemmeno convocato per domani. Fuori anche Draxler per un problema alla coscia sinistra e Neymar che sta recuperando dall'infortunio. Dani Alves invece ha scontato la squalifica e sarà regolarmente a disposizione.