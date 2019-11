© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani è un vecchio pallino di Diego Simeone e il tecnico argentino farà di tutto per portarlo a Madrid. Il contratto dell'attaccante uruguaiano con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno e l'Atletico potrebbe essere un'opzione interessante per continuare a giocare ad alti livelli. Lo riporta As.