PSG, Cavani vuole l’Atletico Madrid. Già in questa finestra di mercato

Il centravanti del Paris Saint-Germain Edinson Cavani vuole terminare la sua avventura francese già in questa finestra di mercato e trasferirsi all’Atletico Madrid. L’uruguayano è in scadenza di contratto, è sicuro che il club non gli proporrà un rinnovo, e per questo vorrebbe cambiare aria già adesso per andare alla corte di Diego Pablo Simenone che lo corteggia da tempo e gli avrebbe proposto un triennale da 12 milioni di euro l’anno. L’unico problema è che l’Atletico Madrid al momento non avrebbe soldi da investire nell’acquisto del cartelino del giocatore anche se la cessione di Lemar, corteggiato dalle big inglesi, potrebbe cambiare le sorti della trattativa. Lo riferisce Footmercato.