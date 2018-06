PSG, cessioni obbligate per rientrare nei parametri: Di Maria in partenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I paletti imposti dal fair-play finanzario impongono alcune cessioni illustri al Paris Saint-Germain, che deve far cassa per poi rinforzarsi. Gli indiziati principali sono tre: Krychowiak, Guedes e Di Maria. Lo riporta L'Equipe, che sottolinea come non ci siano problemi per l'arrivo a Parigi di Gianluigi Buffon, promesso sposo da giorni.