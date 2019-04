Arrivano le scuse di Eric Maxim Choupo-Moting, autore suo malgrado di un gol fallito a porta vuota, che avrebbe potuto consegnare già ieri sera il titolo al Paris Saint-Germain: "All'inizio pensavo che Nkunku mi volesse passare il pallone, poi l'ho visto tirare e ho esitato nell'avviarmi a toccare il pallone, pensavo di essere in fuorigioco, poi tutto è avvenuto velocemente. Ho toccato il pallone e ha preso il palo. Se non lo avessi fatto la palla sarebbe entrata in rete. È una vergogna e mi dispiace di ciò che è avvenuto" ha dichiarato il camerunese a Canal +.