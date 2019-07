PSG, Choupo-Moting: "Futuro? Sto bene al PSG e ho un contratto"

Grande sorpresa dell'ultimo mercato estivo del PSG, Éric Maxim Choupo-Moting non ha trovato molto spazio nel club francese. Negli ultimi giorni infatti si è parlato molto infatti di una possibile cessione ma lui ai microfoni di beIn Sports ha parlato così del suo futuro: "Non ci penso molto, ma sono i media a parlarne di più. Devono parlare di qualcosa, altrimenti diventa noioso! Ho ancora un contratto con PSG e mi sento bene. Non perdo la testa con queste voci".