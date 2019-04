Il Paris Saint-Germain fallisce il primo match point per il titolo, pareggiando in casa contro lo Strasburgo e rischiando addirittura di perdere nella maniera più masochistica possibile: sul parziale di 1-1 e su una conclusione di Nkunku che sta finendo in rete, arriva Choupo-Moting, suo compagno di squadra, a negargli clamorosamente il gol salvando involontariamente sulla linea. "Il nonsense della festa" titola oggi L'Equipe mettendo in prima pagina proprio il momento in cui Choupo-Moting, anziché ribadire il pallone in rete, lo allontana. Quando mancano 7 partite al Lille, diretta concorrente, e con un +20 di vantaggio, il PSG può diventare campione di Francia domenica prossima proprio nello scontro diretto, sul campo del LOSC.