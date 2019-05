© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eric Maxim Choupo-Moting potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Come riporta RMC Sport in Francia, il club della capitale non avrebbe intenzione di confermare l'attaccante camerunese per la prossima stagione. Sul giocatore ex Schalke 04, legato al PSG da un contratto fino a giugno 2020, ci sarebbe un forte interesse da parte del Besiktas.