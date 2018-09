PSG, Choupo-Moting: "Sto vivendo un sogno in un top club mondiale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eric Choupo-Moting, nuovo acquisto del PSG, ha parlato della sua nuova avventura in terra francese: "Sono estremamente onorato di essere un nuovo giocatore del PSG. Ringrazio i dirigenti e l'allenatoreper la fiducia. Sto vivendo un sogno, sono in uno dei più grandi club del mondo, non vedo l'ora di poter dimostrare quelle che sono le mie qualità".