Neymar alla fine dei salmi è rimasto al Paris Saint-Germain, nonostante avesse fatto capire apertamente di voler lasciare il club della capitale francese, e che tutto sembrasse essere indirizzato per un suo ritorno al Barcellona. Tutto rinviato alla prossima estate, quando - svela il Mundo Deportivo - potrebbe esserci addirittura la FIFA ad aiutargli a liberarsi, grazie ad una normativa che prevede il calcolo di una cifra dietro la quale il PSG non potrebbe fare altro che accettare. Questa specie di clausola stimata dal massimo organistico calcistico viaggia in direzione della tutela dei calciatori, e scatta al terzo anno di contratto di calciatori in un club, i quali - nello stesso periodo - non abbiano firmato rinnovi. Il caso del brasiliano, appunto, e la cifra - si legge - graviterebbe attorno ai 170 milioni di euro.