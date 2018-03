PSG, contatto con Conte ma il preferito è Mauricio Pochettino

© foto di Federico De Luca

talkSPORT fa il punto sul futuro di due tecnici di Premier League, entrambi voluti e ambiti dal Paris Saint-Germain per l'anno che verrà. L'Equipe ha parlato già ieri di un contatto tra il fratello di Antonio Conte e la dirigenza dei parigini, con il tecnico che potrebbe così lasciare il Chelsea e Stamford Bridge per andare in Francia in estate. Il tecnico in pole position, però, sarebbe Mauricio Pochettino, guida argentina di casa Tottenham.