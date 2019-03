© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG "condanna fermamente gli insulti omofobi di Patrice Evra". Il Paris Saint-Germain ha reagito con un comunicato ufficiale alle offese social all'indirizzo del proprio club e dell'ex calciatore Jerome Rothen, annunciandosi pronto a "sostenere qualsiasi iniziativa, avviata dai suoi partner associativi: Rouge Direct, Sportitude-France e SOS Racisme". Rothen, ex compagno di squadra in Nazionale e al Monaco, aveva infatti attaccato Evra per la sua esultanza eccessiva dopo la rimonta di Champions League del Manchester United a Parigi.