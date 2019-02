PSG, contro lo United senza Cavani: l'attaccante fuori almeno un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain che dopo Neymar dovrà fare a meno anche di Cavani. L'attaccante ex Napoli si è infortunato ieri nella sfida contro il Bordeaux e secondo le ultime indiscrezioni de L'Equipe resterà fuori almeno un mese saltando così le due gare di Champions League contro il Manchester United in programma martedì ad Old Trafford e il 6 marzo al Parco dei Principi. Cavani soffre di una rottura muscolare nella parte superiore della coscia destra.