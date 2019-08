Mentre si è concluso da qualche istante il primo tempo, con il PSG che ha chiuso in vantaggio sul Nimes la prima frazione di gioco grazie al calcio di rigore trasformato da Edinson Cavani, al Parco dei Principi sta andando in scena una pubblica protesta della tifoseria del Paris Saint-Germain nei confronti di Neymar, asso brasiliano della squadra che sembra voler forzare la mano nelle ultime settimane per lasciare Parigi: dagli spalti dello stadio si sono sentiti molti cori destinati all'attaccante, quasi tutti recitanti offese. Il clima, insomma, non sembra dei migliori.