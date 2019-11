© foto di Imago/Image Sport

Clamorosa indiscrezione dalla Germania. Secondo quanto riporta Sky Sports Deutschland, infatti, il Bayern Monaco in queste ore avrebbe fatto un tentativo con Thomas Tuchel per il dopo-Kovac, chiedendogli di lasciare la Ligue 1 a stagione in corso e tornare così fin da subito a lavorare in patria. L'attuale allenatore del Paris Saint-Germain, che conosce bene il campionato di Bundes per il suo lungo passato tra Stoccarda, Augusta, Mainz e Borussia Dortmund, ha però comprensibilmente rifiutato l'offerta in quanto legato contrattualmente al club parigino fino al 30 giugno 2021.